Kandidati za EU volitve na posvetu Zveze organizacij pacientov poudarili problematiko pomanjkanja kadra v zdravstvu

Ljubljana, 16. maja - Zveza organizacij pacientov Slovenije (ZOPS) je pred evropskimi volitvami organizirala posvet o zdravstvu. Vsi kandidati za evropske poslance so poudarili problematiko pomanjkanja kadra v zdravstvu. Menijo, da bolniki pogosto niso slišani in da bi morali biti med obravnavo na prvem mestu. Zavzeli so se tudi za ureditev področja dolgotrajne oskrbe.