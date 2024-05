Fajon za stopnjevanje pritiska na Izrael in ZDA za končanje konflikta v Gazi

piše Robert Petrovič

Ljubljana, 16. maja - Države na Bližnjem vzhodu so zaskrbljene zaradi vojne v Gazi, pa tudi zaradi zastoja v pogajanjih o premirju, je po zaključku bližnjevzhodne turneje v sredo za STA dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. S politiki, s katerimi se je sestala, so se strinjali, da je treba stopnjevati pritisk na Izrael in ZDA za končanje konflikta v Gazi.