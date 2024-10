Številni avtorji s kampanjo proti sodelovanju z izraelskimi založniki

Hebron, 30. oktobra - Več kot 1000 avtorjev, med njimi dobitniki nekaterih najbolj prestižnih literarnih nagrad, kot so Nobelova nagrada, nagrada booker in Pulitzerjeva nagrada, se je pridružilo kampanji, s katero so se odrekli sodelovanju z izraelskimi založniki in izraelskimi kulturnimi ustanovami. Razlog je kršenje pravic palestinskega naroda.