Kuhar za STA: Prodaja Panvite izraz nezrelosti in nespametnosti politike zadnjih dvajsetih let

Ljubljana, 11. maja - Prodaje skupine Panvita hrvaški storitveni družbi Mplus za agrarnega ekonomista Aleša Kuharja ni presenečenje. Da so hrvaški državni pokojninski skladi po novem postali tudi lastniki Panvite, se mu zdi izraz nezrelosti in nespametnosti tako na ravni stroke, predvsem pa na strani odločevalcev oz. politike zadnjih dvajsetih let.