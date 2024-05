Komisija za peticije zavrnila sklepe NSi glede pritiskov na medijsko poročanje o LGBTQ ideologiji in evtanaziji

Ljubljana, 15. maja - Komisija DZ za peticije je danes na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljala o pritiskih na medijsko poročanje o LGBTQ ideologiji in evtanaziji ter kršitvah svobode govora in svobode vesti. Predlaganih sklepov NSi, med drugim da vlada zaščiti svobodo in pluralnost medijev ter uredniško neodvisnost v Sloveniji, na seji niso sprejeli.