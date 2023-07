NČR v dveh obravnavanih primerih ugotovilo kršitve novinarskega kodeksa

Ljubljana, 19. julija - Novinarsko častno razsodišče (NČR) je v dveh primerih ugotovili kršitve Kodeksa novinarjev Slovenije. Kodeks so kršili Vida Petrovčič (TVS), Pija Kapitanovič in Jaroslav Jankovič (Delo) ter Jure Tepina (24ur.com), so sporočili iz Društva novinarjev Slovenije.