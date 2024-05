Delavnice na festivalu duševnega zdravja privabile več kot 500 ljudi

Maribor, 15. maja - Maribor gosti Festival duševnega zdravja. Gre za drugi tovrstni dogodek, ki ga je lani gostila prestolnica in ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Celodnevnega dogajanja se na različnih predavanjih in delavnicah s področja duševnega zdravja udeležuje več kot 500 obiskovalcev, ki so se morali za udeležbo prijaviti vnaprej.