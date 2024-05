Nevladne organizacije: Odlašanje z ureditvijo statusa izbrisanih botruje prezgodnjim smrtim in brezdomstvu izbrisanih

Ljubljana, 15. maja - Odlašanje z ureditvijo statusa izbrisanih botruje prezgodnjim smrtim in brezdomstvu izbrisanih, saj nekateri od njih po več kot 32 letih od izbrisa še vedno nimajo urejenega statusa, so na novinarski konferenci opozorili predstavniki nevladnih organizacij. Ob tem so pozvali vlado, da sprejme predlog zakonskih spremembe, ki so ga pripravili.