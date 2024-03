Predsednica ponovno opozorila Goloba na nujnost dokončne ureditve statusa izbrisanih

Ljubljana, 18. marca - Predsednica republike Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta se danes sestala na rednem mesečnem srečanju. Izmenjala sta stališča o aktualnih notranjepolitičnih in zunanjepolitičnih temah, so sporočili iz urada predsednice in kabineta predsednika vlade. Predsednica je ponovno opozorila na nujnost dokončne ureditve statusa izbrisanih.