Na predsedničinem forumu predlogi o prevetritvi zakonodaje in spodbujanju preventive

Brdo pri Kranju, 15. maja - Na tretjem predsedničinem forumu so spregovorili o kulturnih značilnostih nasilja, nasilju v družini, med vrstniki in nad starejšimi. Ugotavljali so, da so posledice psihičnega nasilja pogosto lahko še hujše kot fizičnega. Med rešitvami je bilo slišati predloge o prevetritvi zakonodaje ter spodbujanju preventivnih programov in izobraževanj.