Allianz leto začel s petino višjim dobičkom

München, 15. maja - Nemška zavarovalniška skupina Allianz je v prvem četrtletju beležila nekaj manj kot 2,5 milijarde evrov čistega dobička, kar je 22 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Rezultate, ki so presegli pričakovanja analitikov, so pripisali predvsem dobremu poslovanju v segmentu nepremičnin in nezgod.