Allianz v drugem četrtletju z rastjo čistega dobička

Frankfurt, 10. avgusta - Višje cene in manjše izgube zaradi naravnih katastrof so v drugem letošnje četrtletju spodbudile poslovanje nemške zavarovalniške skupine Allianz. Četrtletni čisti dobiček velikana med zavarovalnicami je znašal nekaj nad 2,4 milijarde evrov in je bil za 19 odstotkov višji kot leto prej, izhaja iz danes objavljenega poslovnega poročila.