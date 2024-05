Arčon obisk v Srbiji zaključil v Beogradu

Beograd, 15. maja - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je obisk slovenske skupnosti v Srbiji v torek zaključil v Beogradu. Sestal se je s predsednikom Nacionalnega sveta slovenske manjšine Sašem Verbičem in častnim konzulom Slovenije v Novem Sadu Rajkom Marićem. Udeležil se je tudi srečanja slovenskih gospodarstvenikov, ki delujejo v Srbiji.

Verbič je Arčonu predstavil Nacionalni svet, najvišje predstavniško telo slovenske manjšine v Srbiji, ki zastopa njene interese v državi. Skupnost predstavlja na področju izobraževanja, kulture, obveščanja in uradne rabe jezika.

Ob tem se je minister udeležil srečanja slovenskih gospodarstvenikov, ki delujejo v Srbiji. Družabni dogodek, ki ga je pripravilo slovensko veleposlaništvo, je bil namenjen mreženju in tkanju vezi med podjetniki.

"Počaščen sem, da sem lahko obiskal vsa društva, ki delujejo v Srbiji ter spoznal njihove predsednike in člane, ki požrtvovalno svoj prosti čas in trud namenjajo ohranjajo slovenske kulture in identitete," je dejal ob koncu tridnevnega obiska.

Poudaril je, da so omenjena društva pomemben most med Slovenijo in Srbijo, ter predstavil nekaj okvirnih projektov urada usmerjenih v vračanje Slovencev v matico, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Srečanja se je med drugim udeležil tudi častni konzul Srbije v Sloveniji Tomaž Kavčič.

Minister si je ogledal tudi kip Edvarda Rusjana v Beogradu, ki je postavljen na bregu Save, nedaleč od mesta, kjer se je goriški pionir letalstva tragično ponesrečil 9. januarja 1911.

V nedeljo in ponedeljek se je Arčon mudil v Novem Sadu, kjer se je srečal s predstavniki slovenskih društev iz Vojvodine in Smedereva, ter Nišu, kjer se je srečal s predstavniki društev, ki delujejo na jugu države. Med obiskom ga je spremljal veleposlanik Slovenije v Beogradu Damjan Bergant.