Državna sekretarka Humar na obisku pri Slovencih v Srbiji

Beograd, 8. decembra - Državna sekretarka na uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar je danes zaključila dvodnevni obisk pri slovenski skupnosti v Srbiji, v okviru katerega se je mudila v Rumi in Beogradu.

V Rumi si je v spremstvu slovenskega veleposlanika v Beogradu Damjana Berganta ogledala prizorišče nedavnega požara, ki je v celoti uničil prostore tamkajšnjega Društva Slovencev Emona. Društvo, ki šteje okoli 150 članov in deluje v vseh občinah na teritoriju Srema, je ostalo brez prostora za društvene dejavnosti in izvajanje slovenskega dopolnilnega pouka.

Urad je že poskrbel za dodelitev izrednih sredstev, s katerimi bo društvo nakupilo nujno potrebno za nadaljevanje dejavnosti, predvsem pouka slovenskega jezika. Predsednik skupščine občine Ruma Stevan Kovačević pa je Humar zagotovil, da bodo sredstva za obnovo uničenih prostorov zagotovljena tudi v letošnjem občinskem proračunu.

Humar se je v četrtek zvečer udeležila odprtja dnevov slovenskega filma, pred tem pa še odprtja razstave Ivan Marinček, posvečene snemalcu in direktorju fotografije, ki je močno zaznamoval začetke slovenske kinematografije, so sporočili z urada.

Ogledala si je tudi prostore Društvo Slovencev Sava iz Beograda, ki združuje prek 1400 članov. V društvu skrbijo za ohranjanje jezika, tako lahko vsi željni učenja obiskujejo dopolnilni pouk slovenščine, prav tako pa se lahko udeležijo poletne šole jezika v Sloveniji.

Danes se je državna sekretarka udeležila Konference Krožne migracije, ki jo pripravlja Srbska nacionalna kontaktna točka v Evropski migracijski mreži (EMN). Obisk je zaključila na slovenskem veleposlaništvu v Beogradu, kjer se je srečala s predstavniki nacionalnega sveta slovenske narodne manjšine, najvišjim predstavniškim telesom Slovencev v Srbiji. Ti so ji predstavili stvarnost in izzive Slovencev v Srbiji s poudarkom na dejavnostih, ki jih uspešno izvajajo in zaradi katerih z optimizmom zrejo v prihodnost.