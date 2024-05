V procesu proti Trumpu namerava tožilstvo prihodnji teden skleniti svoj primer

New York, 11. maja - V kazenskem postopku proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu v New Yorku se je v petek končal tretji teden zasliševanja prič, tožilci pa so napovedali, da bodo primer končali do konca prihodnjega tedna. Nato bo s pričami na vrsti obramba, poročajo ameriški mediji. Pred tem bo na vrsti še ključna priča, nekdanji Trumpov odvetnik Michael Cohen.