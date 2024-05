Pirc Musar ob dnevu Slovenske vojske izpostavila varnost kot temelj našega obstoja

Maribor, 14. maja - Predsednica republike in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc Musar je danes na slovesnosti ob dnevu Slovenske vojske (SV) v Mariboru izpostavila, da je varnost temelj našega obstoja. Prebivalci, odločevalci in politiki moramo zaupati SV ter celotnemu nacionalnovarnostnemu sistemu in jima zagotavljati podporo za njihovo delo, je dejala.