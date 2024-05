Ob dnevu Slovenske vojske danes v Mariboru predstavitev dejavnosti

Maribor, 14. maja - Slovenska vojska (SV) bo danes ob dnevu Slovenske vojske vrata javnosti odprla v Mariboru. Med 10. in 17. uro si bodo obiskovalci lahko ogledali vse od tehnike do kariernih in izobrazbenih možnosti. Kasneje pa bosta predsednica republike Nataša Pirc Musar in obrambni minister Marjan Šarec podelila še najvišja priznanja in čine pripadnikom SV.