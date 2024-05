Gruzijski parlament sprejel sporni zakon o tujem vplivu

Tbilisi/Bruselj, 14. maja - Gruzijski parlament je na današnji tretji in zadnji obravnavi sprejel predlog zakona o tujem vplivu, proti kateremu so v državi tedne potekali množični protesti, poročajo tuje tiskovne agencije. Poslanci so predlog zakona podprli s 84 glasovi za in 30 proti. V Bruslju so pred tem opozorili, da bo potrditev zakona Gruzijo ovirala na njeni poti v EU.