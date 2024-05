V Tbilisiju znova deset tisoči proti zakonu o tujem vplivu

Tbilisi, 12. maja - Na Trgu Evrope v gruzijski prestolnici Tbilisi se je v soboto znova zbralo več deset tisoč ljudi, ki od vlade zahtevajo umik spornega predloga zakona o tujem vplivu oz. tujih agentih. Številni so vzklikali "Ne ruskemu zakonu!" in vihteli zastave Gruzije, Evropske unije in Ukrajine.