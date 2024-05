Celjski policisti prijeli roparja zlatarne

Celje, 14. maja - Celjski policisti so v petek prijeli 43-letnega moškega, doma z območja Kočevja, ki je osumljen ropa zlatarne na Kocenovi ulici v Celju. Storilec je prodajalki zagrozil z uporabo sile, nato pa stopil za pult in iz predala blagajne ukradel gotovino ter pobegnil v smeri celjske železniške postaje, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.