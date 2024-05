Skupina Telekom Slovenije v prvem četrtletju s skoraj polovico višjim dobičkom

Ljubljana, 14. maja - Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila 169,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. Prihodki so bili višji predvsem zaradi rasti števila uporabnikov in večje prodaje IT-blaga in storitev. Čisti dobiček skupine je bil pri 12,1 milijona evrov za 48 odstotkov večji.