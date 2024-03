Skupina Telekom Slovenije lani z največjim dobičkom po letu 2015

Ljubljana/Ljubno ob Savinji, 7. marca - Skupina Telekom Slovenije je lani ustvarila 708,2 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je sedem odstotkov več kot v letu 2022, prihodki od prodaje pa so bili pri 695 milijonih evrov višji za sedem odstotkov. Čisti dobiček se je zvišal za 25 odstotkov na 47,1 milijona evrov in je bil najvišji po letu 2015, so sporočili iz Telekoma Slovenije.