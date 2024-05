Akos v evropski ozaveščevalni kampanji o prepoznavanju lažnih novic pred evropskimi volitvami

Ljubljana, 14. maja - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) s portalom za medijsko in informacijsko pismenost Mipi sodeluje v kampanji pred evropskimi volitvami o pomenu kritičnega mišljenja in prepoznavanju lažnih novic, ki poteka pod okriljem Evropske komisije in Skupine evropskih regulatorjev za avdiovizualne medije, so sporočili iz Akosa.