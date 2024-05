Inputi v kmetijstvu marca na mesečni ravni spet dražji

Ljubljana, 14. maja - Inputi v kmetijstvu so se marca na mesečni ravni podražili tretji mesec zapored, tokrat za 0,5 odstotka. V medletni primerjavi so bili medtem še vedno cenejši, in sicer za 6,1 odstotka. Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bili medtem marca medletno nižje za 2,9 odstotka, vrednost odkupa kmetijskih pridelkov pa za 8,8 odstotka.