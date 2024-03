Inputi v kmetijstvu januarja na mesečni ravni dražji, na letni cenejši

Ljubljana, 25. marca - Inputi v kmetijstvu so se januarja na mesečni ravni podražili za 0,6 odstotka, medletno pa so se pocenili za 8,1 odstotka. Najbolj so se medletno pocenila gnojila. Vrednost odkupa kmetijskih pridelkov je bila medtem januarja na mesečni ravni nižja za 12,4 odstotka, na letni ravni pa za 7,5 odstotka, je danes objavil državni statistični urad.