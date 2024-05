Putin v četrtek na obisk na Kitajsko

Peking, 14. maja - Ruski predsednik Vladimir Putin se bo v četrtek in petek na povabilo kitajskega voditelja Xi Jinpinga mudil na obisku na Kitajskem, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdili na zunanjem ministrstvu v Pekingu. To bo njegov drugi obisk ruske ključne zaveznice v nekaj več kot šestih mesecih.