Ruski premier v Pekingu pozdravil odlične odnose med državama

Peking, 19. decembra - Odnosi med Rusijo in Kitajsko so najboljši doslej, je danes ob začetku dvodnevnega obiska v Pekingu ocenil ruski premier Mihail Mišustin. Sestal se je s kitajskim kolegom Li Qiangom, ki je ravno tako dejal, da so odnosi odlični in dodal, da si bosta državi še naprej prizadevali za stabilnost po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.