Nekdanji odvetnik Cohen na sojenju pričal o laganju za Trumpa

New York, 13. maja - Nekdanji odvetnik Donalda Trumpa in glavna priča tožilstva v zgodovinskem kazenskem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Michael Cohen je danes na klopi za priče povedal, da je za nekdanjega šefa redno lagal in grozil s tožbami, za kar je bil pohvaljen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.