Ustvarjalec Vojne zvezd in Indiane Jonesa George Lucas praznuje 80 let

Los Angeles, 14. maja - Režiser George Lucas se je v filmu zapisal kot eden največjih ustvarjalcev zadnjih desetletij. K temu sta morda najbolj pripomogli znanstvenofantastična saga Vojna zvezd in serija o pustolovskem arheologu Indianu Jonesu, čeprav je povezan še s številnimi drugimi projekti, ki so nastajali znotraj njegovega studia Lucasfilm. Danes praznuje 80 let.