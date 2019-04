George Lucas bo mladim omogočil prost vstop v muzej ameriške filmske akademije

Los Angeles, 22. aprila - Ustvarjalec filmske franšize Vojna zvezd, ameriški režiser in producent George Lucas, se je umestil na seznam donatorjev Muzeja Ameriške akademije filmskih umetnosti in znanosti, ki ga gradijo v Los Angelesu. Z donacijo bo, kot so sporočili z akademije, mladim do 18. leta starosti omogočil prost vstop v muzej.