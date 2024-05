Šoštanj, 13. maja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6), ki bi ga morali znova zagnati danes, bo miroval še do prihodnjega ponedeljka, saj so razmere na trgu elektrike še naprej ugodne, so danes za STA povedali v Tešu. Blok so zaradi rednih vzdrževalnih del ustavili 27. aprila.