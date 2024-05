Šoštanj, 6. maja - Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki naj bi ga po prvotni napovedi znova zagnali danes, bo miroval še do prihodnjega ponedeljka. Zaustavitev bloka so podaljšali zaradi ugodnih razmer na trgu z elektriko, so za STA povedali v Tešu.