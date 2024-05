Mlada slovenska igralka Ana Karneža v ZDA osvojila prestižno pevsko nagrado lenya

New York, 13. maja - Mlada slovenska igralka Ana Karneža, ki bo kmalu diplomirala na slavni newyorški akademiji uprizoritvenih umetnosti Julliard, je v začetku maja osvojila prestižno pevsko nagrado lenya fundacije Kurta Weilla. Karneža se je med 286 kandidati iz 25 držav in ZDA najprej uvrstila med 20 polfinalistov in nato v finalu osvojila prvo nagrado.