Umrl moški s prvo presajeno gensko spremenjeno ledvico prašiča

Washington, 12. maja - Moški, ki so mu marca kot prvemu živemu bolniku na svetu presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča, je umrl, so v soboto zvečer sporočili iz ameriške bolnišnice, kjer so opravili poseg. "Nič ne kaže, da je to posledica nedavne presaditve," so dodali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.