V ZDA prvič presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča živemu bolniku

Washington, 22. marca - V ZDA so prvič na svetu uspešno presadili gensko spremenjeno ledvico prašiča živemu bolniku, so v četrtek sporočili iz bolnišnice v Massachusettsu. Dodali so, da 62-letni moški po operaciji dobro okreva, poročajo tuje tiskovne agencije. Uspešna operacija prinaša upanje za tisoče bolnikov, ki so na čakalnem seznamu za presaditev ledvice.