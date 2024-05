Pregled - šport, 11. 5. (sobota)

PRATI DI TIVO - Slovenski kolesar Tadej Pogačar na dirki po Italiji nadaljuje svoj šov. Dobil je tudi osmo, prvo pravo gorsko etapo s ciljem v zimsko-športnem središču Prati di Tivo. Kolesar ekipe UAE Emirates sicer tokrat ni napadal, je pa dobil sprint skupine, ki je imela največ moči na zaključnem, 14,7 kilometra dolgem vzponu. Po zaslugi bonifikacijskih sekund je še povečal skupno vodstvo pred Kolumbijcem Danielom Martinezom, ki je tudi v osmi etapi zasedel drugo mesto. Tretji je bil Avstralec Ben O'Connor, četrti pa Italijan Antonio Tiberi, ki pa je že imel dve sekundi zaostanka.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so dobili derbi 35. kroga Prve lige Telemach proti Olimpiji. Zmagali so z 2:1 in Ljubljančane prehiteli na drugem mestu prvenstvene razpredelnice. Na drugih dveh tekmah je Aluminij v gosteh s 4:1 ugnal Rogaško, ekipi Domžal in Radomelj pa sta se razšli z neodločenim izidom 1:1.

ZADAR - Slovenska karateistka Zala Marija Žibret je na evropskem prvenstvu v karateju osvojila bronasto kolajno v odprti ženski kategoriji nad 68 kg. Pot do kolajne je bila težka, saj je izgubila prvo borbo z Angležinjo Rochelle Walter in do odličja prišla preko repesaža.

ASTANA - Judoistka Andreja Leški je na grand slamu v Kazahstanu osvojila srebrno kolajno. V velikem finalu jo je po dveh minutah in 18 sekundah podaljška zaradi tretje kazni ugnala ugnala Hrvatica Katarina Krišto.

KRANJ - Matic Ian Guček je na 19. atletskem memorialu Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Kranju v teku na 400 m z 48,66 sekunde izboljšal svoj slovenski rekord in se z izpolnjeno mednarodno normo, 48,70, uvrstil na olimpijske igre v Parizu. Prejšnji rekord, 48,91, je tekel 5. avgusta 2022 v kolumbijskem Caliju.

SZEGED - Drugi dan tekme tekme za svetovni pokal v sprintu na mirnih vodah v Szegedu so v finalih A veslali trije slovenski čolni. Špela Ponomarenko Janić je bila na 200 metrov peta, Mia Medved in Rok Šmit sta med mešanimi kajakaškimi dvojci na 500 metrov zasedla šesto mesto, Medved in Anja Osterman pa sta bili med ženskimi dvojci na 500 metrov sedmi.

LUGO - Svetovni prvak v motokrosu Španec Jorge Prado je dobil kvalifikacije dirke svetovnega prvenstva v domačem Lugu. Na preizkušnji za VN Galicije je v kvalifikacijah elitnega razreda MXGP drugo mesto dosegel slovenski zvezdnik Tim Gajser, ki je v Španijo prišel kot vodilni v seštevku sezone. Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar je bil 18.

AJDOVŠČINA - Rok Turk s Hyundaiem i20 N rally 2 je zmagovalec uvodne dirke državnega prvenstva v reliju. Na reliju Vipavska dolina v Ajdovščini in okolici je slavil prepričljivo zmago, medtem ko je državni prvak Marko Grossi s Hyundaiem i20 R5 odstopil. Turk je na koncu zmagal z velikim naskokom, saj je Avstrijec Daniel Mayer s Citroenom C3 Rally2 na drugem mestu zaostal 1:37 minute.

LE MANS - Španski motociklist in vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP, Jorge Martin, je zmagovalec kvalifikacij pred veliko nagrado Francije v Le Mansu. Španec je bil hitrejši od aktualnega svetovnega prvaka, Italijana Francesca Bagnaie. Tretji je bil Španec Maverick Vinales.