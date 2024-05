Pregled - svet, 11. 5. (sobota)

GAZA - Izraelska vojska je pozvala prebivalce osrednjega in vzhodnega dela Rafe ter mesta Džabalija, naj se umaknejo v naselje Al Mavasi na obali Sredozemskega morja. Izraelski poziv prvič zajema tudi gosto naseljena območja v Rafi ter nakazuje na načrtovano razširitev ofenzive v Rafi kljub pozivom mednarodne skupnosti. Izraelske sile so sicer nadaljevale napade na severni in osrednji del Gaze ter tudi predele ob meji z Egiptom.

WASHINGTON - Izrael je z ameriškim orožjem v Gazi morda kršil humanitarno pravo, ugotavlja poročilo ameriškega zunanjega ministrstva. Dodajajo, da je zaradi razmer na vojnem območju sicer težko oceniti posamezne incidente ali podati dokončne ugotovitve, ali so bili posamezni ameriški obrambni izdelki ali storitve uporabljeni na način, ki ni skladen z mednarodnim pravom, a veliko prijavljenih incidentov vzbuja zaskrbljenost.

KIJEV - Ruske sile so nadaljevale napade na ukrajinsko regijo Harkov. V regiji naj bi zavzele pet vasi, še eno pa v regiji Doneck. Po navedbah ukrajinskih oblasti so z območij ob meji z Rusijo evakuirali več sto ljudi. Medtem so v petek zvečer ukrajinske sile napadle skladišče goriva v okupirani regiji Lugansk, umrle naj bi tri osebe.

BRUSELJ - Avstrija je še za pol leta, do 11. novembra, podaljšala nadzor na meji s Slovenijo, ki ga sicer izvaja že od leta 2015. Avstrija je hkrati za isto obdobje podaljšala tudi nadzor na meji z Madžarsko. Za prihodnjega pol leta je nadzor na meji z Avstrijo podaljšala tudi Nemčija, je razvidno s spletne strani Evropske komisije.

MALMÖ - Nizozemskega predstavnika Joosta Kleina so izključili iz tekmovanja za pesem Evrovizije. Razlog je po navedbah Evropske radiodifuzne zveze policijska preiskava zaradi prijave neprimernega obnašanja. Zatrdili so, da izključitev ni povezana z njegovim odnosom do predstavnice Izraela. Zaradi sodelovanja predstavnice Izraela v finalu tekmovanja so sicer potekali protesti.

MIAMI - Najmlajši sin bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Barron se ne bo udeležil nacionalne konvencije republikanske stranke kot delegat Floride, so v petek sporočili iz urada njegove matere, nekdanje prve dame ZDA Melanie Trump. Dodali so, da ima načrtovane druge obveznosti. Dan prej so ameriški mediji namreč objavili novico, da so floridski republikanci Barrona imenovali za enega od delegatov.

WASHINGTON - Sodišče je v petek zavrnilo pritožbo nekdanjega političnega stratega bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa Steva Bannona na izrečeno zaporno kazen in Bannon bo moral v zapor. Oktobra 2022 je bil obsojen na štiri meseca zapora zaradi zaničevanja kongresa, saj ni upošteval poziva na zaslišanje pred kongresnim odborom, ki je preiskoval napad Trumpovih privržencev na zvezni kongres januarja 2021.

KABUL - V hudourniških poplavah v več afganistanskih provincah je umrlo več kot 300 ljudi, so sporočili ZN. Afganistanske oblasti so razglasile izredno stanje v državi. Razmere so še posebej zaskrbljujoče zaradi poplavljenih poljedelskih površin.

BRASILIA - Število smrtnih žrtev poplav v Braziliji se je povzpelo na 137, več kot 140 ljudi pa še vedno pogrešajo, je sporočila brazilska civilna zaščita. Več kot 400.000 ljudi je moralo zapustiti domove, skoraj dva milijona je prizadetih. Najhujše so razmere v zvezni državi Rio Grande do Sul.

WASHINGTON - Zemljo je v petek dosegel najmočnejši Sončev vihar po letu 2003, zaradi katerega je bilo v številnih delih sveta od Tasmanije do Velike Britanije mogoče videti severni sij, je sporočila ameriška služba za opazovanje vremena. Geomagnetni vihar je bil najvišje stopnje na petstopenjski lestvici.