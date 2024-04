Na sojenju Trumpu zaslišali nekdanji tajnico in bankirja

New York, 27. aprila - Na sojenju bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov so tožilci na klop za priče v petek poklicali njegovo nekdanjo tajnico Rhono Graff in bankirja Garyja Farra, odvetniki pa so dobili priložnost za zaslišanje prve priče nekdanjega izdajatelja tabloida National Enquirer Davida Peckerja.