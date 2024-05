Večer o propalestinski študentski zasedbi FDV (11. 5.)

Maribor, 10. maja - Matija Stepišnik v komentarju Študentje rešujejo našo čast in vest piše o propalestinski študentski zasedbi Fakultete za družbene vede (FDV). Avtor poudarja, da so študentje spet prvi dvignili svoj glas, ker tega ob več kot 34.000 mrtvih, 8000 pogrešanih, na milijone razseljenih in večdesetmilijardni škodi v Gazi ni storil nihče drug.