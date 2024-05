Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 5.)

Ljubljana, 10. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o napovedih slovenskega priznanja Palestine, ki jo bo Slovenija skupaj s Španijo in Irsko priznala 21. maja, kar je danes potrdil visoki zunanji predstavnik EU Josep Borrell. Agencije so poročale tudi o albanskem državljanu, ki ga je zaradi prevoza 27 prebežnikov pridržala slovenska policija.