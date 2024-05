Valicon: Na tokratnih volitvah evropskih poslancev bodo imeli mladi volivci več vpliva kot v preteklosti

Ljubljana, 10. maja - Raziskava Valicona je pokazala, da bo udeležba na tokratnih evropskih volitvah po vseh do sedaj znanih napovedih višja, kot je bila v letu 2019. Med razlogi za to pa je tudi udeležba najmlajših volivcev, predstavnikov t. i. generacije Z, ki se volitev udeležuje v večji meri kot njihovi predhodniki. To bi utegnilo vplivati tudi na volilni rezultat.