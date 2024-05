Matični odbor ustavnemu sodišču predlagal zavrnitev začasnega zadržanja odloka o referendumu glede pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 10. maja - Člani odbora DZ za zdravstvo so z devetimi glasovi za in petimi proti izglasovali mnenje zakonodajno-pravne službe DZ o predlogu za začasno zadržanje odloka o posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki sta ga vložili SDS in NSi. Služba je ustavnemu sodišču predlagala, naj predlog zavrne kot neutemeljen.