Mlade na tradicionalni rekrutaciji v Beltincih k aktivnemu soustvarjanju družbe pozvala tudi predsednica republike

Beltinci, 10. maja - V Beltincih so pripravili tradicionalno prireditev ob seznanitvi vojaških obveznikov z vojaško dolžnostjo. Mlade je k spoznavanju poklicnih in drugih priložnosti v Slovenski vojski in aktivnemu soustvarjanju družbe pozvala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. Obrambni minister Marjan Šarec pa je mladim zatrdil, da je vojska odprta za vse.