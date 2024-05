Znani dobitniki nagrad OHS 2024

Ljubljana, 10. maja - V galeriji Edvard so v četrtek podelili nagrade za najboljše projekte festivala Odprte hiše Slovenije (OHS) 2024 po izboru občinstva. Nagrade so bile podeljene v treh kategorijah: javni, družbeni in poslovni projekti, stanovanjski projekti in projekti z lesom. Obiskovalci OHS 2024 so si letos lahko ogledali več kot 70 arhitekturnih projektov.