Festival OHS ponovno vabi na ogled najboljših projektov sodobne slovenske arhitekture

Ljubljana, 12. aprila - Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije (OHS), ki se pričenja danes, bo po vsej Sloveniji že 15. leto odprl vrata novih in prenovljenih arhitektur ter pomembnih stavb kulturne dediščine. Na ogled bo skoraj 70 projektov - zasebnih stanovanj, enodružinske hiš, izobraževalnih in kulturnih ustanov, poslovnih in turističnih objektov.