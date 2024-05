Organizirani prevozi po Bohinju nič več brezplačni

Bohinj, 10. maja - Bohinjski občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili predlog občinske uprave, po katerem organizirani poletni turistični prevozi s parkirišč do Bohinjskega jezera ne bodo več brezplačni. Celodnevna vozovnica bo stala dva evra, brezplačna pa bo za otroke do 14. leta in občane.