Ob Bohinjskem jezeru podaljšali obdobje višjih parkirnin

Bohinj, 30. junija - Letos v občini Bohinj veljajo nekatere spremembe pri parkiranju. Časovno obdobje višjih cen parkiranja ob Bohinjskem jezeru, ki je prej veljalo julija in avgusta, po novem velja od začetka junija do konca septembra. Cena pa ostaja enaka, to je tri evre na uro. So se pa podražile parkirne kartice za domačine in uporaba gozdne ceste na planino Blato.