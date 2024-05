Na letošnjem Diggitu največ nagrad Agenciji 101

Ljubljana, 10. maja - Na letošnjem dogodku o digitalnih trendih Diggit, ki je v četrtek potekal v Ljubljani, so podelili 16 zlatih in šest velikih nagrad diggit. Največ nagrad, tri velike in šest zlatih, je prejela Agencija 101. Velike nagrade so prejele še agencije Luna TBWA, Shift in Bid Bid.