Na letošnjem Diggitu največ nagrad DROM agency in Agenciji 101

Ljubljana, 13. maja - Na letošnjem dogodku o digitalnih trendih Diggit, ki je v četrtek potekal v Ljubljani, so podelili 11 zlatih in štiri velike nagrade diggit. Največ nagrad, po tri zlate in eno veliko, so prejeli v DROM agency in Agenciji 101, dve zlati in eno veliko nagrado je dobila agencija Luna TBWA.