Plenković dobil mandat za sestavo nove hrvaške vlade

Zagreb, 10. maja - Hrvaški predsednik Zoran Milanović je danes podelil mandat za sestavo nove vlade dosedanjemu hrvaškemu premierju in predsedniku stranke HDZ Andreju Plenkoviću. To bo tretja zaporedna Plenkovićeva vlada in 16. hrvaška vlada po osamosvojitvi države. Ustanovna seja novega sklica sabora je napovedana za četrtek.